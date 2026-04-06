Глава Мамадышского района доставил гуманитарную помощь бойцам в зону СВО
Глава Мамадышского района Вадим Никитин вернулся из очередной командировки в зону проведения специальной военной операции, в ходе которой была доставлена гуманитарная помощь военнослужащим.
Поездка носила гуманитарный характер и была организована при координации с командованием воинских частей. Помощь была собрана жителями района.
В рамках миссии бойцам передали легковой автомобиль, квадроцикл и мотоцикл для выполнения задач, строительные материалы для обустройства окопов и блиндажей, а также рации, генераторы и тепловые пушки.
Кроме того, военнослужащим доставили маскировочные халаты, средства индивидуальной защиты и адресные посылки от родных и близких.
По возвращении Никитин поблагодарил жителей района, волонтеров и представителей штабов за участие в сборе гуманитарной помощи.
«Благодарю всех, кто принял участие в этой работе, за самоотверженный труд и неравнодушие», – отметил глава района.
Он также обратился к военнослужащим, пожелав им здоровья, сил и скорейшего возвращения домой.
В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.
«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.
Фото: пресс-служба Мамадышского района РТ.