Глава Мамадыша вручил подарки и открытки участникам Великой Отечественной войны

Традиционно в канун Дня Победы глава Мамадышского района Анатолий Иванов навещает ветеранов Великой Отечественной войны. Накануне он посетил Марию Еремину и Галимуллу Набиуллина. Он передал им подарочные пакеты и поздравительные открытки от имени Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова.

Ветеран Великой Отечественной войны Галимулла Набиуллин в этом году празднует 98 лет. Он — отец шестерых детей, дедушка 30 внуков с нетерпением ждал 76-ю весну со дня Победы. Родился в 1923 году в Перми. Когда ему исполнился год, семья вернулась в родные края — в деревню Арташка Мамадышского района. Здесь он и вырос. В 1939 году Галимулла покинул родное село, работал на шахте. Именно тогда началась война.

19-летний парень получил повестку на фронт 26 июня 1942 года. Для прохождения военной комиссии 40 ребят направили в город Серов, после чего 35 из них определили в поселок Суслонгер, а четырех ребят увезли в город Свердловск, в 153-й запасной часть связистов.

В течение месяца их готовили быть связистами, а уже в августе 153-й полк, куда попал Галимулла Набиуллин, погрузили в эшелон и отправили на запад. 1 сентября они прибыли на Сталинградский фронт. Выгрузились — и еще 150 километров добирались пешком. Тяжелых ранений мамадышец не получил, но контузии были часто.

Мария Еремина — свидетель душераздирающих годов и участница войны. В декабре 1942 года юная Маша была призвана в армию. Она вспоминает, что из Мамадыша на лошадях они добирались до Казанского Татвоенкомата. Оттуда девушек направили в Подмосковье, где они начали свою службу в 29-м прожекторном полку. Она была назначена старшим прожекторного взвода. Бойцы выполняли важнейшую задачу — не допустить вражеские самолеты к Москве. На позиции — семь мужчин и шесть девушек.

На сегодняшний день на территории Мамадышского района проживают девять живых свидетелей-участников войны.

По информации издания «Нократ-Вятка», в рамках визита Анатолий Иванов поздравил участников с наступающим праздником, пожелал им здоровья, а также узнал, что не у всех участников есть возможность смотреть мамадышское телевидение по техническим причинам. По его распоряжению, в ближайшее время этот вопрос будет решен.

Фотографии предоставлены изданием «Нократ-Вятка».