Глава Мамадыша вручил бойцу СВО в отпуске солдатский набор и камуфляжный костюм

Глава Мамадышского района Татарстана Анатолий Иванов встретился с военнослужащим, прибывшим на побывку на малую родину. Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе района, бойцу с позывным Монах вручили солдатский набор, камуфляжный костюм и материальную помощь.

«Солдатский набор весьма разнообразен: в него входят средства гигиены — сухой душ, зубные паста; одежда; продукты питания — крупы, подсолнечное масло, консервы, тушенка и многое другое. Такой набор вручается каждому военнослужащему», — сообщили в администрации.

По словам главы района Анатолия Иванова, поддержка военнослужащих продолжается.

«Из первых уст узнаем о обстановке на фронте, о бытовых условиях бойцов. Приехал Монах, поговорили по душам, познакомили с представителем фонда „Защитники Отечества“ в Мамадыше», — сообщил Иванов.

Телефон филиала государственного фонда в Мамадыше: 8 (85563) 3-31-30. «Несмотря на это, я намерен лично встречаться со всеми земляками, которые будут возвращаться в отпуск», — заверил глава муниципального образования.

Специальная военная операция (СВО) началась 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.

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