Глава Мамадыша в образе Деда Мороза поздравил детей бойцов СВО с Новым годом

Фото: © Фаузия Нургалимова

Сегодня дети участников специальной военной операции из Мамадышского района РТ и погибших военных получили новогодние подарки, а их семьям были выданы презенты от имени Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

Глава района Анатолий Иванов в образе Деда Мороза поздравил маленьких гостей и их мам с праздником, пожелал им стойкости и терпения в это непростое время, а также пообещал, что каждой семье участников СВО будет и в дальнейшем оказываться необходимая поддержка и помощь.

Фото: © Фаузия Нургалимова

В зале Красногорского сельского дома культуры вокруг новогодней елки собрались более 40 детей-дошкольников, отцы которых находятся в зоне специальной военной операции.

В празднично украшенном зале сказочные персонажи показали детям увлекательную сказку о том, что исчез Дедушка Мороз и пропали новогодние подарки. Только веселые песни, игры и хороводы могли спасти главного новогоднего персонажа. Дети с воодушевлением следили за перипетиями сюжета, «спасали» Дедушку Мороза и Снегурочку, а затем прочитали им стихи.

Фото: © Фаузия Нургалимова

Этот день для четырехлетней Майи Г. стал двойным праздником, так как ее папа находится сейчас в отпуске и пробудет с семьей до 5 января. Девочка ни на минуту не хотела отпускать отца, они вместе водили хороводы и играли с персонажами возле елки. По словам мамы девочки, Эльзы Г., в их семье скоро появится еще одна девочка. Пол будущего ребенка супруги узнали недавно.

«Муж даже прослезился, услышав о том, что я беременна, — сказала Эльза, — В Новый год хочется, чтобы он скорее пришел домой, живой и здоровый, чтобы наши дети росли в полной семье и были счастливы».

Два месяца назад побывал в отпуске и папа 3-летней Миланы Е. Сегодня девочка на елке была в образе божьей коровки и выразительно прочитала стихотворение.

Фото: © Фаузия Нургалимова

«Очень приятно, что оказывается такое пристальное внимание нам. Всегда приглашают на праздники, дарят подарки. Спасибо за это руководству района и отдельно Фанилю Гиззатуллину, который довозит до наших мужей на СВО посылки и гуманитарную помощь», — заметила мама девочки Гульназира Е.

Сейчас в Мамадышском районе насчитывается 266 детей участников СВО, как ушедших по мобилизации или по контракту, так и добровольцев. Ранее дети бойцов спецоперации школьного возраста побывали в городе Казани на Республиканской елке.

Фото: © Фаузия Нургалимова