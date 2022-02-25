Глава Мамадыша: Точкой роста экономики района является промпарк «Вятка»

Точкой роста экономики Мамадышского района является промышленный парк «Вятка». Из 80 гектар площади сегодня резидентам предоставлено 32. Успешно функционируют пять производственных помещений, в стадии строительства четыре здания. Недавно начато строительство пятого объекта. Об этом на заседании Совета Мамадышского района сообщил глава муниципалитета Анатолий Иванов.

«Здесь сегодня получают развитие инвестиционные проекты резидентов по изготовлению пластиковых окон и стрейч-пленки, производятся запчасти в кооперации с „КАМАЗом“. В июле прошлого года состоялось открытие завода по закаливанию стекла и производству стеклопакетов. Общество „Стекольная компания“ в проект вложило 50 млн рублей инвестиций. Трудоустроено 20 человек», — уточнил спикер.

Общество «МЕКРАРУС» производит автомобильные зеркала для «Мерседеса» и «КАМАЗа». На реализацию проекта вложено 60 млн рублей инвестиций. В конце прошлого года общество «ТИС» начало строительство еще одного производственного корпуса для совместной деятельности с ООО «МЕКРАРУС». Также в этом году введется в эксплуатацию еще один завод по переработке мрамора и гранита.

Общество «Вятка-Пласт» достраивает производственное помещение по производству изделий для пищевой промышленности. Общество «ВиталПласт» по проекту полимеров планирует запуск производства в текущем году.

«Развивается компания „АИФ Групп“, которая увеличила мощности до 2 тыс. квадратных метров материалов в смену. Успешно работает новый цех безалкогольных напитков под брендом „Тартария“, который запустили в июне прошлого года. У нашего парка свои преимущества по транспортной логистике, возможность торговых и кооперационных связей с рынками и предприятиями Камской экономической агломерации. Со временем появится логистика водного транспорта», — добавил глава муниципалитета.

В настоящее время ведутся переговоры с китайскими, турецкими партнерами по проектам тепличного хозяйства, создания логистического центра. Выделены участки инвесторам для проектов по охлаждению плодово-ягодных культур, также для кооперативного проекта по переработке сельхозпродукции.

Иванов отметил, что последние два года стали сильным испытанием именно для сферы предпринимательства. В районе зарегистрировано 809 субъектов бизнеса. Сравнительно к прошлому году их количество снизилось на 49 единиц. Это в основном связано с переходом на самозанятость. На сегодня самозанятыми оформлены 1 467 человек.

Оборот малого и среднего предпринимательства за 2021 год вырос на 15% и составил 5,8 млрд рублей. В этой сфере занято более 4 600 человек. Доля бизнеса в экономике района занимает 31%.

«В текущем году в сфере предпринимательства ставим задачу увеличения доли в экономике до 32%, прежде всего за счет роста уже действующих производств и создания новых с обеспечением дополнительных рабочих мест на 70 человек», — поставил задачу руководитель района.