Глава Мамадыша: «Нельзя принять верное решение, не обсудив его с людьми»

Глава Мамадышского района Анатолий Иванов активно помогает бойцам спецоперации на передовой, отрабатывает каждое обращение родных военнослужащих. А недавно в Мамадыше во второй раз организовали слет матерей участников специальной военной операции — в большом зале городского кафе собрались более 200 человек.

За год самая добрая, по словам главы района, армия, окрепла и возмужала — без слез, конечно, не обошлось, но их было меньше. Мамы под стать своим сыновьям-героям держались стойко, растерянность и вопросы остались в прошлом — чаще благодарили за поддержку и понимание.

Глава района Анатолий Иванов открыл слет. Его приветственная речь продолжалась почти полчаса — нужные слова нашел и для родителей погибших, и для мам без вести пропавших, и для волонтеров. Активистов наградили медалью «За заслуги перед Мамадышским районом».

А еще кричали «Ура» и поздравляли с днем рождения. 15 мая военнослужащему Марсу исполнилось 38 лет. Он позвонил маме прямо во время мероприятия, реакцию зала записали на видео и отправили в качестве подарка.

Немного поволноваться виновниц торжества заставили видеопослания из Донбасса. Солдаты поздравляли мам с праздником, признавались в любви и обещали вернуться живыми и невредимыми. Боец Рушат и вовсе записал обращение по дороге домой — попросил маму не волноваться и поставить чайник к приезду.

С патриотическими песнями на слет пришли местные артисты: народный артист Татарстана Расим Низамов, экс-солист ансамбля «Синяя птица» Валерий Ющенко.

Последний приехал по личной просьбе главы района Анатолия Иванова — должен был выступить еще 9 мая, но советские хиты так хотелось напомнить солдатским мамам, что выступление перенесли.

После праздничного обеда женщинам раздали цветы и подарки. На улице к главе района подходили индивидуально, снова благодарили и фотографировались. «Пожалуйста, распечатайте для всех мам фотографии, пусть останется память о встрече», — поручил Анатолий Иванов.

«Со всеми, кто приезжает в отпуск, Анатолий Петрович отправляет вместе материальную помощь, выдаёт солдатский набор, камуфляжный костюм, тактические ботинки, плащ-невидимку. В каждом втором случае отпускник оставляет индивидуальную просьбу: то машина нужна, то тепловизор, то прибор ночного видения. Мы стараемся отработать по каждому обращению. В скором времени на передовую вместе с гуманитарным грузом отправят дрон, а в понедельник Анатолий Петрович вручит военнослужащему тепловизор. Мы помогаем и семьям: иногда просят привезти машины с дровами, подвезти газ», — рассказали «Татар-информу» в администрации главы района.

Анатолий Иванов родился в деревне Уткино Мамадышского района, вырос в многодетной семье. Оба его родителя — педагоги. Иванов по образованию финансист. До службы в армии закончил финансовый техникум, позже — Московский университет потребительской кооперации.

Многие годы работал в финансовых органах старшим инспектором, ревизором Райфо, начальником Отдела статистики.

В самые сложные годы возглавлял районное потребительское общество, успел попробовать себя в бизнесе. В администрацию района Анатолий Иванов пришёл в 2002 году, работал первым заместителем главы, руководителем исполнительного комитета. В должности главы района работает 14 лет.

В 2023 году он стал лауреатом всероссийской муниципальной премии «Служение». «Я испытал настоящую гордость за свой район, его жителей, коллег и семью, когда стоял на одной сцене с Президентом страны Владимиром Путиным», — поделился Анатолий Иванов.

Фото: kremlin.ru

Вместе с супругой вырастил сына и дочь, сейчас помогает воспитывать пятерых внуков. В редкое время, свободное от работы, Анатолий Иванов занимается спортом, футболом, настольным теннисом, бильярдом.

«За годы государственной службы я понял: нельзя принять верное решение, если перед этим не вникнуть в дело, не обсудить его с людьми, ради которых все задумано», — подчеркнул глава Мамадышского района.

Фото: t.me/ivanovAP_MMD/