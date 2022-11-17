Глава Мамадыша передал мобилизованным землякам именные рюкзаки

Глава Мамадышского района Татарстана Анатолий Иванов навестил мобилизованных земляков на учебном полигоне в Казани, сообщили «Татар-информу» в администрации.

Иванов пообщался с мамадышцами, передал именные рюкзаки и заверил, что их семьи под надежной защитой.

«Ваши семьи не останутся без поддержки, — заверил он мобилизованных. — Своим супругам, мамам можете сказать, у нас есть телефон горячей линии — 8 (855)633-14-84, по которому они могут звонить. Заявки мы оперативно рассматриваем. Кому-то газ нужно провести, кому-то дрова, кому-то лекарства нужно купить. Есть фонд, можем оказать и материальную поддержку», — обратился он к землякам.

Всего мобилизованным вручили 69 именных рюкзаков. Для их покупки из бюджета района было выделено 1,7 млн рублей. В рюкзаки положили термобелье, аптечку, балаклаву, наколенники, налокотники, перчатки и многое другое.

Распоряжаясь об обеспечении мамадышцев, глава района указал и на необходимость подписать рюкзаки, и на покупку одежды по размерам — для жизни в полевых условиях все должно быть качественным и комфортным.

Мобилизованный Айрат Насиров передал привет землякам и поблагодарил главу Мамадышского района за поддержку. «Обувь передали. Мой размер! С шерстяными носками отлично будут сидеть», — рассказывает парень.

Айрат признается, что не ожидал настолько трепетного отношения. «Одели мамадышцев как надо! Крутая у нас экипировка, круче, чем у многих! Спасибо за то, что не забыли», — сказал молодой человек.

На вопрос, не страшно ли, мамадышец уверенно ответил: «Не страшно, с нами Бог!»