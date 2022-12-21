Глава МАГАТЭ прибудет в Москву для консультаций по зоне безопасности вокруг ЗАЭС

Уже завтра в Москву прибудет глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Ожидается, что он проведет консультации с российской стороной о создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Об этом на пресс-конференции на площадке «Россия сегодня» сообщил постпред РФ в Вене Михаил Ульянов.

«Будут эти консультации посвящены инициативе гендиректора относительно создания зоны ядерной и физической ядерной безопасности на Запорожской АЭС. Этот процесс идет ни шатко, ни валко. Завтра, я думаю, некоторые моменты удастся прояснить», — уверен он.

По словам Ульянова, с российской стороны участниками консультаций станут представители МИД, Минобороны, Росатома, Росгвардии, Ростехнадзора.