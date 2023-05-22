Глава МАГАТЭ предупредил о «крайне неустойчивой» ситуации на Запорожской АЭС

На Запорожской атомной электростанции сложилась крайне неустойчивая ситуация, и стороны конфликта должны заключить соглашение для ее разрешения. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в своем Twitter’е.

«Сегодня утром <…> ЗАЭС в седьмой раз за время конфликта лишилась внешнего электроснабжения, из-за чего оказалась вынуждена переключиться на аварийные дизельные генераторы; ситуация с ядерной безопасностью на станции крайне неустойчива», — написал глава МАГАТЭ.

«Мы должны договориться о защите станции сейчас; такая ситуация не может длиться дальше», — подчеркнул в связи с этим международный чиновник.

Ранее о том, что на Запорожской АЭС пропало внешнее электроснабжение, сообщил Telegram-канал станции. Причины отключения высоковольтной линии электропередачи (750 кВ Днепровская) пока не установлены, радиационный фон остается в норме.

При этом член Главного совета российской администрации Запорожской области Владимир Рогов утверждает, что ведущую к АЭС ЛЭП отключила украинская компания «Энергоатом».