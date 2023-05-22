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Руc Тат
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Политика 22 мая 2023 11:05

Глава МАГАТЭ предупредил о «крайне неустойчивой» ситуации на Запорожской АЭС

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На Запорожской атомной электростанции сложилась крайне неустойчивая ситуация, и стороны конфликта должны заключить соглашение для ее разрешения. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в своем Twitter’е.

«Сегодня утром <…> ЗАЭС в седьмой раз за время конфликта лишилась внешнего электроснабжения, из-за чего оказалась вынуждена переключиться на аварийные дизельные генераторы; ситуация с ядерной безопасностью на станции крайне неустойчива», — написал глава МАГАТЭ.

«Мы должны договориться о защите станции сейчас; такая ситуация не может длиться дальше», — подчеркнул в связи с этим международный чиновник.

Ранее о том, что на Запорожской АЭС пропало внешнее электроснабжение, сообщил Telegram-канал станции. Причины отключения высоковольтной линии электропередачи (750 кВ Днепровская) пока не установлены, радиационный фон остается в норме.

При этом член Главного совета российской администрации Запорожской области Владимир Рогов утверждает, что ведущую к АЭС ЛЭП отключила украинская компания «Энергоатом».

Запорожская АЭС — крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности, состоящая из шести энергоблоков. Она расположена на берегу Каховского водохранилища на Днепре, недалеко от города Энергодара. Российские военные контролируют АЭС с конца февраля 2022 года.

С сентября 2022-го на территории Запорожской АЭС находятся представители МАГАТЭ. Делегация приехала на станцию после продолжительных обстрелов, в организации которых Россия и Украина обвиняли друг друга. При этом многомесячные попытки создать вокруг ЗАЭС зону безопасности не увенчались успехом.
#аэс #Запорожская область #спецоперация на Украине
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