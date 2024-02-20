Глава МАГАТЭ предупредил Европу о «тупике» при введении санкций против «Росатома»

Введение санкций против российской корпорации «Росатом» или любой из ее дочерних компаний заведет атомную промышленность во многих странах в тупик. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«Многие компании на Западе зависят от российских поставок — обогащенного урана или топлива, — сказал глава агентства. — По общему мнению, введение санкций против Росатома нереалистично и непрактично. Это поставило бы атомную промышленность во многих странах в тупик».

Гросси отметил, что попытки снизить зависимость от российского ядерного сектора обойдутся Европе в миллиарды.

Reuters пишет, что Европа по-прежнему сильно зависит от «Росатома», который поставляет почти 50% мирового обогащенного урана.

«Честно говоря, я вижу увеличение присутствия российских мощностей по обогащению урана в мире, а не сокращение», — приводит агентство слова Гросси.

Ранее в МАГАТЭ рассказывали, что из 58 генераторов на мировых АЭС, находящихся в работе, 23 строит «Росатом». При этом еще пять энергоблоков госкорпорация строит в тандеме с иностранными партнерами.