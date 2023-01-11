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Политика
11 января 2023  19:59

Глава МАГАТЭ посетит Украину на следующей неделе

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Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси посетит на следующей неделе Украину, после чего надеется отправиться в Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

«На следующей неделе я снова буду на Украине, рассчитываю встретиться с Президентом Зеленским, Премьером Шмыгалем, министром иностранных дел Кулебой. Потом я надеюсь поехать в Россию», — объяснил он.

Гросси напомнил, что в октябре проводил встречу с Президентом России Владимиром Путиным, и назвал состоявшуюся беседу «глубокой и искренней». Он добавил, что рассчитывает вновь поговорить с российским лидером.

Темой обсуждений станет ситуация с Запорожской АЭС.

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