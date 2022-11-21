Глава МАГАТЭ Гросси: «Путин знает каждую деталь о Запорожской АЭС, это меня поразило»

Осведомленность Президента России Владимира Путина о происходящем на Запорожской АЭС вызывает удивление, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью CBS News.

На вопрос о том, знаком ли Путин с ситуацией вокруг ЗАЭС, он ответил: «Безусловно. Он знает каждую деталь [происходящего], что меня поразило. <…> В разговоре с ним я понял, что он весьма подробно осведомлен не только о структуре самой станции, но и, что очень важно, о доступе к электроэнергии, внешним источникам энергии. Это объект, который он знает очень хорошо».

Гросси подчеркнул, что у экспертов МАГАТЭ была возможность беспрепятственно выполнять свои задачи на ЗАЭС, благодаря чему они увидели «все, что было нужно».

Глава агентства также в очередной раз призвал создать вокруг ЗАЭС зону безопасности, чтобы не допустить ядерной катастрофы. Сложившуюся на станции ситуацию он назвал «беспрецедентной во многих отношениях и нестабильной», отметив, что она требует срочных действий.

На этой неделе совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, призывающую Россию покинуть Запорожскую АЭС и отказаться от контроля над ней. Документ одобрили 24 из 35 стран, против проголосовали Россия и Китай. В Госдуме при этом подчеркнули, что резолюция невыполнима, так как атомная станция находится на территории России и уже стала частью ее энергосистемы.

С Путиным Гросси встречался 11 октября в Санкт-Петербурге. Контакты с Президентом РФ он назвал чрезвычайно важными с точки зрения обеспечения безопасности объектов ядерной энергетики, в том числе ЗАЭС.

Напомним, расположенная рядом с Энергодаром Запорожская АЭС — самая крупная в Европе. Имеет шесть энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000/320. Регулярно подвергается обстрелам, в которых Киев и Москва обвиняют друг друга. При этом станция с 28 февраля находится под контролем российских военных.