Глава «Лукойл» назвал комфортную для потребителя стоимость нефти

Стоимость на нефть около 65-75 долларов за баррель «комфортна для потребителей», считает президент и совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, сообщает ТАСС.

Высокие цены на нефть, по мнению эксперта, создают риск обрушения для рынка.

«Не хотелось бы снова видеть цены на нефть выше $100 за баррель, так как это может стимулировать инвестиции в низкорентабельные малоэффективные проекты и потом опять привести к тому, что мы уже проходили, – обрушению рынка», – сказал Алекперов.

Глава «Лукойла» также обратил внимание на перегруженность нефтяной отрасли в части налогов.

«Повторю, реальная налоговая нагрузка «Лукойла» в России в так называемой приведенной цене нефти – около 50%. Конечно, это высокое налогообложение. Но в то же время даже такой налоговый режим дает возможность формировать и прибыль, и средства для инвестиций», – отметил он.

Алекперов также подчеркнул, что компания ведет конструктивный диалог с Минфином РФ по переводу месторождения имени Корчагина на Каспии на режим налога на дополнительный доход (НДД). А вот по возврату налоговых стимулов для сверхвязкой и высоковязкой нефти решения найти пока не удалось.

Он выразил надежду на то, что в будущем удастся обеспечить эффективную работу по этим месторождениям при цене нефти 50-55 долларов за баррель.

«Мы считаем, что будущее добычи нефти в России связано со сложно построенными месторождениями, сверхвязкими запасами, и чем быстрее мы будем внедрять технологии в этой области и вести промышленные работы, тем надежнее будет сырьевая база страны на долгую перспективу. Так что я надеюсь, что в будущем налоговое решение по этим месторождениям найдется, потому что они должны быть эффективны при цене нефти 50-55 долларов за баррель», – сказал Алекперов. В этом случае есть стимул для активных инвестиций, для вовлечения новых запасов в разработку, резюмировал он.