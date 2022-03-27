Пасечник планирует провести референдум по вхождению ЛНР в состав России

В ЛНР в ближайшее время может состояться референдум по поводу вхождения в состав Российской Федерации. Об этом со ссылкой на главу народной республики Леонида Пасечника сообщает ТАСС.

«Я думаю, что в ближайшее время на территории республики будет проведен референдум, на котором народ реализует свое абсолютное конституционное право и выскажет свое мнение по поводу вступления в РФ. Я почему-то уверен, что это именно так и будет», — объявил он.

21 февраля Президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 23-го числа их главы обратились к РФ с просьбой помочь в отражении украинской агрессии. На следующее утро Россия начала специальную военную операцию по защите Донбасса.