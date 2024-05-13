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Глава ЛНР сообщил об увеличении числа пострадавших в Краснодоне до шести
Число раненых после ракетного удара ВСУ по промзоне города Краснодона в Луганской Народной Республике (ЛНР) возросло до шести. Об этом в телеграм-канале сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
«Всего в результате подлого террористического акта погибли три человека и шесть получили ранения. Предварительно, враг использовал ракеты американского производства ATACAMS. Строения промзоны получили значительные повреждения», – указано в сообщении.
Ранее Пасечник сообщал, что в результате удара ВСУ по Краснодону трое человек погибли, четверо – получили ранения.
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