Глава ЛНР сообщил об увеличении числа пострадавших в Краснодоне до шести

Число раненых после ракетного удара ВСУ по промзоне города Краснодона в Луганской Народной Республике (ЛНР) возросло до шести. Об этом в телеграм-канале сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Всего в результате подлого террористического акта погибли три человека и шесть получили ранения. Предварительно, враг использовал ракеты американского производства ATACAMS. Строения промзоны получили значительные повреждения», – указано в сообщении.

Ранее Пасечник сообщал, что в результате удара ВСУ по Краснодону трое человек погибли, четверо – получили ранения.