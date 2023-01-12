Глава Липецкой области рассказал Путину о поддержке семей мобилизованных в регионе

В Липецкой области сейчас активно занимаются поддержкой семей мобилизованных, заявил губернатор региона Игорь Артамонов на встрече с Президентом России Владимиром Путиным, которая прошла сегодня в режиме видеоконференции.

«По каждой семье мы сейчас имеем полную информацию, что ей необходимо: газ, вода, банковские каникулы – всё это находится сегодня на контроле, и мы с этим работаем», – цитирует пресс-служба Кремля главу региона. Путин поблагодарил его и местную администрацию за заботу о родных и близких мобилизованных военнослужащих области и попросил и дальше уделять этому должное внимание.

Артамонов также доложил главе гоударства о том, что в области сейчас около 300 предприятий с иностранным участием и, несмотря на непростую ситуацию в мире, рынок труда в Липецкой области, по оценкам инвесторов, это не пошатнуло. Артамонов обратился к российскому лидеру с просьбой поддержать проект с налоговыми льготами, так как региону необходима специальная экономическая зона.

Кроме того, по его словам, в регионе идет неплохой рост доходов населения. В области дважды за год увеличивались зарплаты для бюджетников на шесть процентов с января, с сентября еще на шесть процентов «указным» категориям.

«Работаем с так называемой серой зарплатой. Сложная работа, но каждый раз, когда приходит предприятие за какими-то льготами, подрядами, контрактами, мы обращаем внимание, сколько платят, почему ниже средней по региону, задаем эти вопросы. Процесс в целом идет», – подчеркнул глава региона.

Напомним, частичная мобилизация в России проходила с 21 сентября по 28 октября. За это время с учетом резервистов и добровольцев на службу отправились 318 тыс. человек.