Глава «Лиги студентов РТ»: Молодежь позитивно относится к выдвижению Путина на новый срок

Фото: Минмолодежи Татарстана

Учащиеся российских вузов чувствуют весомую поддержку от государства. Поэтому молодые люди позитивно относятся к решению Президента России Владимира Путина выдвинуться на новый срок, заявил «Татар-информу» президент региональной молодежной организации «Лига студентов Республики Татарстан» Шамиль Якупов.

Он напомнил, что предстоящие в 2024 году выборы для многих студентов станут первыми, в которых они примут участие. Это большое событие для каждого молодого человека.

«Выборы Президента — это всегда один из главнейших вопросов для страны. Последний раз они были в 2018 году, когда некоторым из ребят было по 12-13 лет. А сейчас это уже новое поколение студентов, которым исполнилось 18-19 лет, и для них это будут первые выборы. Это один из первых важных шагов для любого гражданина страны, — заметил он. — Многие программы „Лиги студентов Татарстана“ являются региональными или федеральными и очень серьезно поддерживаются государством. Мы в позитивном настроении от выдвижения Президента РФ Владимира Путина, мы рады, чувствуем большую поддержку».

Якупов отметил, что одной из наиболее востребованных мер поддержки среди студентов стала жилищная программа. Благодаря ей ежегодной по льготной ипотеке выделяется 49 квартир для студентов – лидеров молодежной политики. Кроме того, предоставляются транспортные льготы в виде единовременной выплаты 10 тыс. рублей для учащихся вузов и ссузов, а для поддержки стартапов молодых людей создан всероссийский проект «Твой ход».

«Таких программ и мер поддержки очень много. Например, я сам аспирант и недавно вышел указ главы государства о назначении стипендии 70 тыс. рублей для аспирантов, которые занимаются наукой. Для обычного аспиранта, который работает и еще параллельно занимается исследовательской деятельностью, это очень хорошие большие деньги. Мы только позитивно оцениваем эту новость», – подчеркнул Якупов.

О решении участвовать в предстоящих выборах Владимир Путин объявил сегодня во время церемонии по случаю Дня Героев Отечества. Напомним, голосование продлится три дня, с 15 по 17 марта.