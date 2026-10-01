Глава «Лиги Ставок» призвал срочно легализовать спортивный покер в России

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Президент букмекерской компании «Лига Ставок» Юрий Красовский выступил с инициативой легализации спортивного покера в России. Об этом он заявил в ходе пленарной сессии «Государство. Спорт. Букмекеры. В поиске баланса интересов» на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт».

По словам Красовского, в стране стремительно растет число неконтролируемых покерных клубов — только в Москве их уже около сотни.

«Мы выходим с инициативой легализовать спортивный покер — во всем мире он есть. Нужно сделать это срочно, пока мы не испортили нашу молодежь. Может быть, включить спортивный покер в какую-то федерацию», — заявил глава «Лиги Ставок».

Покер входил в реестр видов спорта России в 2007 году, однако уже в 2009-м был исключен. При этом проводить интеллектуальные покерные игры разрешено, если они не связаны с денежными ставками и выигрышами.