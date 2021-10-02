Глава «Летово»: полилингвальные комплексы эффективнее готовят ребят ко взрослой жизни

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Образовательные комплексы со сложными системами обучения, такие, как татарстанский «Адымнар» более эффективно готовят учеников ко взрослой жизни. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ» директор инновационной школы для одаренных детей «Летово» Михаил Мокринский.

«Самый серьезный вызов для современного образования — это усложнение модели обучения. Это отражает усложнение современной культуры, экономики, социальных процессов. Совмещение в одной школе разных культур и языков, разных областей специализации — это и есть современная педагогика. Построение ее как системы, отражающей сложность взрослой жизни, дающей возможность для развития детей, — это самое лучшее, что может быть сегодня», — считает Мокринский.

По его словам, система обучения на разных языках, когда ученику приходится переключаться с одного алгоритма мышления на другой, дает большие преимущества.

«Когда часть обучения происходит на разных языках, у ребенка возникает специфическая компетенция работы над задачами. У нас в школе „Летово“ часть обучения ведется на английском языке. Это дает возможность выйти за рамки разговорных задач языка и войти в речевые формы взаимодействия, которые для ребенка важны и интересны», — отметил собеседник агентства.

Инновационная школа «Летово» расположена на территории Новой Москвы, здесь учатся ребята из разных регионов России, с разным культурным кодом и воспитанные в разных конфессиональных традициях. По словам Михаила Мокринского, мультикультурную среду в школе удалось сформировать путем объединения ребят вокруг интеллектуальных, учебных, культурных задач.

«Когда ребята взрослеют и пытаются понять свое место в мире, для нас важно открыть им разнообразие этого мира. После поступления в „Летово“ ребята утрачивают симбиоз с семьей. Им нужно пережить историю, когда раньше родители говорили им что хорошо, а что плохо. В подростковом возрасте ребята сами должны начинать отличать эти вещи и формировать собственные убеждения. При этом они переосмысливают свои культурные и семейные ценности. Ученики приезжают к нам с готовым культурным кодом, и для нас важно, чтобы они научились применять этот культурный код в той ситуации, где нет очевидных сценариев действия», — пояснил директор.

Школа «Летово» — это часть системы социальных лифтов России. Проект позволяем одаренным детям из разных регионов России получить доступ к образованию мирового уровня независимо от уровня достатка их семей. Школа расположена на земельном участке в 60 га и представляет собой автономный образовательный комплекс. На территории комплекса расположены учебные здания, дома для студентов и педагогов, спортивные площадки, велосипедные дорожки и зоны для отдыха. К кампусу примыкают река, пруд и большой сосновый лес. Все это вместе — единое пространство для учебы, исследований, творчества и активной жизни. Сейчас в «Летово» обучаются 14 учеников из Татарстана.