Глава Лениногорского района вручил родителям погибших солдат Ордена Мужества

Глава Лениногорского района Рягат Хусаинов передал родителям Рината Бикмурзина — Наиле и Рустаму Бикмурзиным, матери Константина Звонарева — Вере Мальковской награды «Орден Мужества». Оба бойца погибли при выполнении боевого задания во время спецоперации и были посмертно представлены к награде за самоотверженность, проявленные при выполнении служебного долга, пишут «Лениногорские вести».

На встрече Указ Президента Российской Федерации Владимира Путина зачитал военком Рустем Мисбахов.

Рягат Хусаинов выразил родителям слова соболезнования, пожелал им здоровья. Глава отметил, что для всех лениногорцев и татарстанцев сыновья есть и будут Героями.

«Их подвиги и всех тех, кто принимает участие в специальной военной операции, мы будем ставить в пример подрастающему поколению. Ваши сыновья несмотря ни на что защищали интересы нашей страны. Вам желаю здоровья, мы рядом с вами и готовы оказать любую помощь», — сказал он.

17 июля при выполнении боевого задания, разведгруппа, в числе которой был Ринат Бикмурзин, отправилась на задание. В тот день разведчики попали под обстрел, жизнь Рината трагически оборвалась. 23 июля тело 20-летнего сержанта Рината Бикмурзина было доставлено в родное село. Провожать в последний путь своего сына, брата, друга, родного человека, земляка пришли родители, сотни лениногорцев и жителей села Старое Шугурово, где родился и вырос Ринат.

Константин Звонарев погиб 14 июля в результате полученных ранений, скончался в Военной медицинской академии Санкт-Петербурга. Ему было 38 лет. Похоронен в родном селе Мордовская Кармалка. У погибшего остались мать, супруга, двухлетняя дочь, две сестры и два брата.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что отцу погибшего Героя России Дамира Исламова отремонтировали дом в Лениногорске.