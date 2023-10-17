Глава Лениногорского района РТ: «Контрактники должны знать, что их семьи получат помощь»

Служащие по контракту должны быть уверены, что их семьям окажут помощь. Об этом сегодня во время патриотического марафона «ВСЕ СВОИ» рассказал глава Лениногорского района РТ, мэр Лениногорска Рягат Хусаинов.

«Сегодня солдаты и офицеры обеспечивают безопасность нашей страны, и участники СВО должны быть уверены, что их семьи получают помощь, для этого сегодня принят закон Государственной думы "О мерах поддержки для семей военнослужащих". Также мы на муниципальном уровне приняли решение помогать. К примеру, новорожденным детям дарим подарочные комплекты, обеспечиваем детей военнослужащих с первого по одиннадцатый классы горячим питанием», – рассказал глава района.

Помогают в Лениногорского районе РТ семьям мобилизованных по разными вопросам: газификация, заготовка дров, корм для скота, психологическая и юридическая консультации. Семьи, где воспитываются дети-инвалиды или есть родственники пожилого возраста, соцработники обслуживают на дому бесплатно.

Пункт приема по контракту в Лениногорске находится на улице Шашина, 21 – это центральный военкомат.

«График работы: с утра до вечера, кроме субботы и воскресенья. Также у нас отдельно работают штабы и отделы, которые раздают буклеты. Кроме того, у нас развешены баннеры», – объяснил глава района.

Ежедневно в пункты приема на службу по контракту приходит пять-шесть человек, рассказал Рягат Хусаинов.

«Приходят и из соседних районов. И наши ездят в соседние районы, обмениваются опытом, потому что у всех районов свой подход по подготовке ребят», – говорит он.

Все работает в режиме «одного окна», все быстро и оперативно, ребята заключают контракт и через пару дней уже отправляются в места дислокации военных частей, добавил Хусаинов.

Напомним, 17 октября в Татарстане проходит масштабная патриотическая акция в поддержку военной службы по контракту «ВСЕ СВОИ». Марафон будет длиться целый день с 10.00 до 22.00 часов.

Все желающие смогут получить актуальную информацию о контрактной службе и СВО, а также истории героев и ответы на вопросы о мерах социальной помощи и поддержки.

Полную трансляцию можно посмотреть на телеканале ТНВ, официальном сообществе ВКонтакте «Республика Татарстан», в социальных сетях, на «БИМ-радио», радио «Күңел», «Авторадио», «Ди-ФМ». Зрители смогут перейти на сайт heroes-tatarstan.ru, позвонить на горячую линию 117 или перейти по QR-коду в чат с контакт-центром по вопросу контрактной службы.

Отметим, что для удобства в республике действуют пункты отбора на службу по контракту, работает колл-центр 117, где готовы ответить на все интересующие вопросы и оказать содействие.