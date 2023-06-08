Глава Лениногорска доставил в зону спецоперации 20 тонн гуманитарного груза

пресс-служба администрации Лениногорского района

Группой волонтеров из Лениногорска, возглавляемой главой района Рягатом Хусаиновым, в зону СВО было доставлено 20 тонн гуманитарного груза: предметы первой необходимости мирному населению города Лисичанск и бойцам на передовой.

Фуру нагрузили медикаментами, стройматериалами, питьевой водой в упаковках, тушенкой, консервами, макаронами, луком, картофелем, маслом, сахаром и пр. Все это собирали всеми миром: неравнодушные жители района, предприниматели, общественные организации города.

Новый «УАЗ Патриот» и медикаменты получила лисичанская городская больница, а стройматериалы, продукты питания, питьевая вода и одежда были доставлены в гуманитарный центр города.

«В начале мы проехали по 3 военным частям, где служат наши земляки. На состоявшейся не так давно встрече с ними бойцы озвучили, в чём у них острая необходимость: генератор, приборы ночного видения, квадрокоптер, автомобиль „Нива“. Всё это мы привезли», — рассказал один из сопровождающей груз группы, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Игорь Храмов.

Кроме него гуманитарный груз сопровождали ветеран боевых действий в Афганистане, руководитель военно-патриотического клуба «Беркут» в Лениногорском отделении совета инвалидов Афганистана Рамиль Даутов, председатель «Содружество пограничников» города Лениногорска Артем Сарбаев, руководитель ООО «Арго» Рамиль Ассадуллин. Возглавлял группу глава Лениногорского района Рягат Хусаинов.

Бойцы тепло встречали и благодарили за внимание и поддержку от земляков. Многим военнослужащим, вместе с гуманитарной помощью, пришли теплые весточки от родных — именные посылки из дома.

Материал подготовлен при участии Ильмиры Гареевой.