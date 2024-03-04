Глава Лениногорска бойцам СВО о выборах: «От нас зависит, в какой стране мы будем жить»

Фото: © Ильмира Гареева

Сегодня в Лениногорске состоялась встреча с бойцами спецоперации, которые сейчас находятся в краткосрочном отпуске. Были подняты такие темы, как выборы в Президенты России и сбор помощи для участников СВО.

На мероприятии присутствовали руководители промышленных предприятий, обслуживающих и общественных организаций, глава и заместители главы Лениногорского района.

Руководитель Лениногорского района Рягат Хусаинов напомнил собравшимся, что с 15 по 17 марта состоятся выборы Президента Российской Федерации. По его словам, это важное событие в жизни каждого россиянина. «На выборы идем вместе с детьми! — сказал он. — С раннего детства нужно прививать нашим детям уважение к Президенту, любовь к своей Родине, неравнодушие к ее будущему. От нас с вами зависит, в какой стране мы будем жить, в какой стране будут расти и воспитываться наши дети, наши внуки».

Заместитель главы Лениногорского района Сергей Тимаков рассказал участникам совещания о первоочередных задачах по подготовке к выборам, об адресном информировании избирателей, о сроках, времени, месте и формах голосования. Все руководители предприятий и организаций окажут необходимую помощь членам участковых избирательных комиссий.

«Обеспечение высокого уровня организации проведения выборов для всех нас является первоочередной задачей. Мы на местах примем все необходимые меры для реализации поставленных перед нами задач», — добавил чиновник.

Фото: © Ильмира Гареева

Присутствующим напомнили, что в итоговый список кандидатов в Президенты России, который был сформирован в феврале 2024 года, вошли действующий глава государства Владимир Путин, представитель партии «Новые люди» Владислав Даванков, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий и кандидат от КПРФ Николай Харитонов.

Рягат Хусаинов также поинтересовался у мобилизованных, как проходит их служба, какая необходима помощь родным и близким. На Херсонском направлении, на левом берегу Днепра, со своим подразделением взвода материального обеспечения служит мобилизованный с позывным Бурый.

Он отметил, что имеется необходимость в артнаводке и антидроновых ружьях. Также очень нужны анализаторы спектра радиочастот — это электронные приборы, позволяющие наблюдать и оценивать ситуацию в эфире.

Также нужны автомашины: пятиместная «ГАЗель» и «Соболь». Руководители различных служб записали все обращения военных, которые поблагодарили главу района за теплую встречу.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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