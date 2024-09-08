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Глава Лаишевского района с супругой проголосовали на выборах
Глава Лаишевского района Татарстана Ильдус Зарипов и его жена Фарида Зарипова проголосовали на выборах депутатов Госсовета РТ.
Руководитель муниципалитета отметил, что лаишевцы всегда отличались активной гражданской позицией.
«Я уверен, и сегодня Лаишевский район будет в числе лидеров! Участки будут работать до 20 часов. Приходите. Ваш голос важен!» — сказал глава района.
Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва стартовали 8 сентября в 7 часов утра. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.
ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».
Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.
Фото: пресс-служба Лаишевского района РТ.
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