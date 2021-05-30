Глава Лаишевского района РТ отдал свой голос на предварительном голосовании «ЕР»

Сегодня в предварительном голосовании «Единой России» принял участие глава Лаишевского района Татарстана Ильдус Зарипов. Он проголосовал в районном Доме культуры. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Лаишевского района.

Ильдус Зарипов пришел на голосование один. После предъявления паспорта ему вручили бюллетени, после чего он прошел в кабинку для голосования и еще раз ознакомился со списком кандидатов. Затем он отметил самых достойных, как он считает, кандидатов и опустил бюллетени в урну.

«Это единственный в Лаишеве пункт для голосования на праймериз „Единой России“, он будет работать до 20.00», — уточнил источник.

Пункт открыт для тех, у кого не было возможности проголосовать в электронном виде или кто хочет лично прийти на предварительное голосование.

По информации газеты «Камская новь», несмотря на выходной день, лаишевцы активно участвуют в праймериз. В связи с пандемией коронавируса предприняты дополнительные меры безопасности: при входе у всех избирателей измеряется температура, разделены потоки входящих и выходящих людей, в помещении все носят защитные маски.

Фото предоставлены пресс-службой Лаишевского района РТ.