Глава Лаишевского района РТ доставил бойцам новогоднюю партию помощи

Фото: пресс-служба Лаишевского района РТ

Глава Лаишевского района Татарстана Ильдус Зарипов и другие представители муниципалитета доставили крупную новогоднюю партию шефской помощи военным, участвующим в специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

Груз был передан в 30 воинских частей, которые действуют на Луганском и Донецком направлениях.

Колонна с шефской помощью доставила военнослужащим 15 квадрокоптеров с аккумуляторами, комплекты спутникового интернета, детекторы дронов «Булат», два автомобиля «УАЗ» (так называемые «буханки») и два мотоцикла, а также генераторы, маскировочные сети, антитепловизионное одеяло, средства связи, строительные материалы, медицинские препараты и эвакуационные тележки, другую технику.

Особое внимание при подготовке уделили праздничной части груза. Бойцы получили новогодние подарки, домашние гостинцы и традиционный чак-чак, приготовленный волонтерами Лаишевского района.

«Мы рады сообщить, что наш гуманитарный конвой выполнил все поставленные задачи. В преддверии Нового года особенно важно поддержать наших бойцов, чтобы они знали: о них помнят, их ждут и ценят», – заявил Ильдус Зарипов.

Партия помощи была сформирована при участии благотворительного фонда «Помощь СВОим» и активной поддержке жителей муниципалитета.

Ранее в своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

Фото: пресс-служба Лаишевского района РТ.