Глава Лаишевского района поздравил подопечных детского дома с Новым годом

Глава Лаишевского района Ильдус Зарипов вместе с супругой посетил Лаишевский детский дом, чтобы поздравить его подопечных с наступающим Новым годом. Визит продолжил ежегодную добрую традицию, когда накануне зимних праздников глава муниципалитета проводит праздничные мероприятия для детей.

«От всей души благодарим Ильдуса Фатиховича, нашего председателя попечительского совета, за постоянное внимание и заботу о наших ребятах. Мы очень рады, что эта добрая традиция живет и объединяет нас. Ваша поддержка помогает детям чувствовать себя частью большой и дружной семьи всего района», – отметила директор детского дома Рузалия Валиулина.

Праздник открылся концертной программой, которую подготовили сами дети. Юные артисты показали свои способности в музыке, танцах и стихах.

«Вы – наша особая гордость. Мы видим, как вы растете, учитесь, занимаетесь спортом и творчеством. Самое главное – держитесь друг друга, будьте дружной семьей, помогайте и поддерживайте. Впереди у вас много побед и открытий», – обратился к детям Зарипов.

В завершение встречи глава района и его супруга вручили каждому воспитаннику сладкие новогодние подарки.