Глава Лаишевского района посетил обновленный реабилитационный центр для детей с ОВЗ

Глава Лаишевского района Татарстана Ильдус Зарипов посетил реабилитационный центр для ребят с ограниченными возможностями в Лаишеве. Мероприятие прошло в рамках Декады инвалидов. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Ильдус Зарипов пообщался с детьми и осмотрел здание после капитального ремонта. Так, в 2021 году здесь отремонтировали спальные комнаты, санузлы, гардеробную, заменили полы и лестничные марши. В рамках государственной программы «Социальная поддержка граждан на 2014 — 2025 годы» ежегодно закупается новое оборудование и техника.

Ребята подарили главе и гостям обереги, которые они сами сшили во время занятий.

Ежемесячно в учреждении проходят реабилитацию 43 ребенка из разных районов Татарстана. «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями осуществляет свою деятельность с 2004 года. Всего в РТ 12 таких центров», — рассказали в пресс-службе.

На стационарное обслуживание с сопровождающими лицами принимаются дети-инвалиды в возрасте до 7 лет, а также дети-инвалиды, имеющие ограничения жизнедеятельности любой категории третьей степени выраженности. Для сопровождающих лиц предусмотрено три койко-места.

За 11 месяцев этого года Реабилитационный центр предоставил социальные услуги 363 детям-инвалидам из 17 районов Татарстана.

В рамках подпрограммы «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов» в 2019 году приобретено реабилитационное оборудование на сумму 1 млн 662 тыс. рублей, в 2020-м — 1 млн 717 тыс. рублей, в 2021-м — 1 млн 304 тыс. рублей.

В 2022 году запланировано закупить реабилитационное оборудование на сумму 1 млн 603 тыс. рублей.