Глава Лаишевского района Татарстана передал награды семьям военнослужащих

В Лаишевском районе Татарстана состоялась торжественная церемония вручения государственных наград семьям бойцов, отдавших свои жизни в зоне спецоперации. На деловом понедельнике глава района Ильдус Зарипов, помощник премьер-министра РТ Владимир Майстренко и военный комиссар Айрат Гайнуллин передали ордена Мужества семьям погибших.

Указом Президента РФ Владимира Путина за проявленные мужество, отвагу и самоотверженность ордена вручены семьям рядового Максима Скрябина, Сергея Медвежонкова, Сергея Стручкова, Игоря Масленникова и Дмитрия Баландина.

«Наши воины проявили невероятный героизм, отвагу и мужество, участвуя в специальной военной операции. Весь Лаишевский район гордится их подвигами. Ваши мужья, отцы, сыновья и братья отдали свою жизнь, чтобы мы жили в мире и безопасности. Их поступки останутся в веках примером настоящей доблести и преданности своему народу. Они были истинными защитниками нашего спокойствия и будущего. Пусть память о них будет светлой и вечной. Мы будем помнить их всегда», — обратился к присутствующим Ильдус Зарипов.

Память бойцов почтили минутой молчания.