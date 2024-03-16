Глава Лаишевского района и бизнес-омбудсмен РТ проголосовали на выборах Президента

Фото: «Камская новь»

Глава Лаишевского района Ильдус Зарипов и Уполномоченный по защите прав предпринимателей — помощник Раиса Республики Татарстан Фарид Абдулганиев исполнили свой гражданский долг, проголосовав на выборах Президента РФ. Об этом пишет «Камская новь».

«Фарид Султанович заранее закрепился через Госуслуги на участке в Лаишеве», – уточняет газета.

Ильдус Зарипов отметил высокую активность жителей Лаишевского района – многие приходят с членами своих семей – и назвал это выражением поддержки нашего государства и небезразличного отношения к судьбе страны.

Восьмые по счету выборы Президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).

15 марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2 722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков. Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тысячи членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в первый день свой голос на выборах отдали Раис Татарстана Рустам Минниханов, Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин, Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин и другие известные татарстанцы.