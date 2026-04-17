Глава Лаишевского района доставил очередную партию помощи в зону СВО

Глава Лаишевского района Ильдус Зарипов совершил очередную гуманитарную поездку в зону специальной военной операции.

Груз был доставлен 20 воинским подразделениям на Луганском, Донецком и Запорожском направлениях. Общий объем помощи составил десятки тонн, погрузка трех фур заняла 17 часов.

В состав отправленного вошли строительные материалы, автомобиль «Нива», три квадрокоптера, семь ноутбуков, антенны для организации радиомостов, оборудование для FPV-дронов, рации, телевизор для пункта управления, 46 генераторов, медикаменты, 226 маскировочных сетей и 2 480 порций сухой домашней еды.

Бойцы также получили продуктовые наборы с копченой курицей, чак-чаком и чаем.

Формирование груза стало возможным благодаря администрации района, благотворительному фонду «Помощь СВОим», предпринимателям и жителям, а также учреждениям образования и культуры, которые приняли участие в благотворительном концерте.

В этом году это уже вторая поездка главы района с гуманитарной миссией.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.