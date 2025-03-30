Глава Лаишевского района доставил 20 тонн гуманитарной помощи в зону СВО

Глава Лаишевского района Ильдус Зарипов вместе с командой передали технику, продукты и стройматериалы 13 воинским частям.

В состав гуманитарного конвоя вошли внедорожники «Нива», беспилотные летательные аппараты, электрогенераторы, 1700 порций домашней еды, 120 маскировочных сетей и сладости, собранные учениками местных школ.

«Эта помощь — результат общего труда. Предприниматели, учителя, дети — все включились, — отметил Ильдус Зарипов. — Мы не просто отправили груз, а собрали то, что реально нужно: рации для связи, инструменты для укрепления позиций, окопные свечи. Бойцы знают — Лаишевский район с ними».

В перечень предоставленной помощи вошли, помимо прочего, четыре квадрокоптера, пять радиостанций, два автомобиля «Нива», генераторы, сварочное оборудование, 1700 порций домашней еды, большое количество маскировочных сетей, витаминный чай, кондитерские изделия, инструменты для строительства блиндажей, окопные свечи и аккумуляторы для дронов.

Организаторами акции выступили администрация Лаишевского района и районный благотворительный фонд «Помощь СВОим» при активной поддержке местных предпринимателей и жителей.

«Следующий груз уже формируем. Важно, чтобы наши защитники чувствовали: тыл работает для них», – добавил Зарипов.