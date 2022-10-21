Глава Лаишева о М12: Изначальный маршрут трассы был изменен по просьбам населения

В Лаишевском районе Татарстана сейчас ведется строительство скоростной трассы М12. Сначала не все местные жители были рады возведению магистрали, однако потом они изменили свое мнение. Об общении с населением по вопросу строительства дороги глава района Ильдус Зарипов рассказал в прямом эфире на площадке ЦУР РТ.

«Изначально люди отрицательно отнеслись к этому решению: они обосновывали нежелательность строительства большим уроном в части экологии, так как планировалось вырубить определенное количество гектаров леса. Потом возникло понимание, что такая дорога необходима. Это такая артерия, и мы часть данной большой дороги. И люди это понимают», — отметил руководитель муниципалитета.

Были организованы районная и республиканская рабочие группы по строительству скоростной автомобильной дороги М12 Москва — Нижний Новгород — Казань. Состоялись встречи с местными жителями, на которых обсуждалось, где именно пройдет трасса. Часть замечаний была учтена при проектировании М12.

«Даже изначальный маршрут трассы был изменен по просьбам населения. Сегодня есть полное взаимопонимание с жителями. Есть задача — построить дорогу с минимальным ущербом для наших территорий. Заставляем подрядчиков выходить и ремонтировать наши дороги, так как тысячи единиц техники катаются по ним», — подчеркнул Зарипов.

Строительство скоростной автомобильной дороги М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань идет опережающими темпами. Завершить ее планируется в 2023 году, хотя сроком сдачи определен 2024 год. В Лаишевском районе возводятся два моста — мост через Волгу и мост через Мешу.

Автомобильная дорога М12 в Татарстане пройдет через Кайбицкий, Апастовский, Верхнеуслонский, Лаишевский и Пестречинский районы. Протяженность трассы в республике составит 142 километра. При этом по инициативе Президента РФ Владимира Путина М12 предполагается продлить до Екатеринбурга. Она станет частью проекта «Запад — Восток», который соединит Санкт-Петербург, Москву, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Челябинск и Тюмень, а в перспективе — продлит транспортный коридор через Омск, Новосибирск, Иркутск, Улан-Удэ и Читу с выходом на Монголию и Китай.