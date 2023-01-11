Глава Кузбасса подписал постановление о лишении Галкина* региональных наград

Шоумен Максим Галкин* лишен региональных наград Кемеровской области. Соответствующее постановление подписал руководитель региона Сергей Цивилев.

В документе утверждается, что артиста лишают региональных наград «в связи с совершением проступка, порочащего его как награжденного».

Речь идет об ордене Почета Кузбасса, которого Галкин* был удостоен в 2013 году, и медали «За веру и добро», которую ему вручили в 2004-м.

Максим Галкин* в прошлом году выступил против специальной военной операции России на Украине, которую инициировал Президент РФ Владимир Путин, и уехал после этого в Израиль вместе с супругой — певицей Аллой Пугачевой и двумя детьми.

Лишить артиста региональных наград предложили члены областной ветеранской организации. Они сослались на то, что Галкин*, выступая в Дубае, произнес со сцены «лозунг украинских националистов» в ответ на реплику из зала.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев накануне решил поддержать инициативу ветеранской организации, о чем и объявил в своем Telegram-канале.

*Максим Галкин в 2022 году был признан физическим лицом, исполняющим функции иностранного агента.