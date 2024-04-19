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СВО 19 апреля 2024 15:06

Глава Кукморского района встретился с бойцами в зоне СВО

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Глава Кукморского района встретился с бойцами в зоне СВО

Глава Кукморского района Сергей Димитриев встретился с ребятами-участниками СВО из 430-го полка, которые несут службу в городах Волноваха и Макеевка Донецкой Народной Республики.

Сергей Димитриев совместно с представителями организации «Боевое братство» доставил военным очередную партию гуманитарной помощи.

«Доставили нашим бойцам очередной гуманитарный груз со всем необходимым. Спасибо всем, кто объединился ради помощи нашим ребятам. Ребята передают слова огромной благодарности всем неравнодушным жителям района за поддержку! „Вернемся с победой!“ — такие слова прозвучали от наших бойцов», — прокомментировал глава района.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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Материал подготовлен при уастии Эльвиры Ивановой. Фото и видео предоставлены администрацией Кукморского района РТ.

#спецоперация
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