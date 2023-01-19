Глава Кукморского района Сергей Димитриев окунулся в прорубь на Крещение

Фото: tuganaylar.ru

В Кукморском районе Татарстана, в деревне Село-Чура отметили один из главных христианских праздников – Крещение. Следуя традициям, в крещенскую прорубь окунулся глава Кукморского района Сергей Димитриев.

После купания он поделился своими впечатлениями.

«Купаюсь уже 12 лет. Стараюсь 19, 20 и 21 января три дня подряд окунаться. Всем советую. Это так сильно заряжает энергией – хватает на целый год. Кто-то говорит, что вода холодная, можно замерзнуть, простудиться. Нет, я еще ни разу не слышал, чтобы кто-то заболел, и сам за эти годы никогда не простужался», – сказал глава.

Кряшенский блогер Олеся Димитриева напомнила, что крещенское купание помогает избавиться от грехов.

«У всех есть пусть даже небольшие прегрешения. Даже говорить о ком-то за спиной – это уже грех. Я с 18 лет купаюсь на Крещение. Самочувствие после этого прекрасное», – рассказала девушка.

Тракторист-блогер из Село-Чуры Василий Иванов советует не бояться входить в воду.

«Это только кажется, что очень холодно. Окунешься, выйдешь – просто здорово. Говоришь себе – с Богом, и заходишь. А там уже через пару секунд тело согревается. Супер!» – поделился он.

На праздник пришли также из соседних деревень Село-Чура, Малая Чура, Пчеловод. По словам жителей, купания идут до 12 ночи, к вечеру собирается еще больше людей, желающих окунуться на Крещение.

Фото: tuganaylar.ru. Видео: Ралина Салимова