Глава Кукморского района доставил гуманитарную помощь в зону СВО

Из Кукморского района Татарстана в зону специальной военной операции доставили очередную партию гуманитарной помощи. Сопровождал груз лично глава муниципалитета Сергей Димитриев, а также замначальника Управления Раиса РТ по работе с территориями Ильдар Ибрагимов, военный комиссар района Альберт Гумеров и представители кукморского «Боевого братства».

Помощь формируется в основном по спискам, предоставленным самими бойцами. В груз вошли огнетушители, монтажная пена с пистолетом для нанесения, ОСБ-плиты, саморезы, топоры, ломы, лопаты, фольгированные термоодеяла, ведра и рулоны целлофана. Также из Кукмора отправили казаны, швейную машину, матрасы, одеяла-пледы, гигиенические средства и продукты питания.

В сборе гуманитарных грузов обычно принимают участие предприятия, образовательные учреждения, сельские поселения, коллективные хозяйства и предприниматели района. В этот раз подключились волонтеры и жители других регионов.

«Эта помощь – результат общего труда. Мы не просто отправили груз, а собрали все востребованные на передовой вещи. Также закупили и доставили нашим ребятам беспилотники Mavic. Наш долг перед теми ребятами, которые сегодня находятся на передовой – помочь им в их святом деле, облегчить им выполнение их боевых задач, поддержать их боевой дух», – отметил Сергей Димитриев.

По словам руководителя кукморского «Боевого братства» Радика Габдрахманова, это уже 60-й грузовик с гуманитарной помощью. Всего за время операции отправлено около 500–600 тонн грузов, 32 автомобиля (включая 12 автобусов) и 7 мотоциклов.

Материал подготовлен при участии Эльвиры Ивановой

Фотографии и видео предоставлены общественным движением ветеранов боевых действий «Боевое братство. Кукмор»