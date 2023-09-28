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Глава Кукморского района доставил автобаню в зону СВО
Глава Кукморского района Татарстана Сергей Димитриев побывал в зоне специальной военной операции, в селе Меловатка Сватовского района. Он встретился там с призванными в ряды Вооруженных сил по мобилизации жителями района и республики.
Димитриев совместно с представителями организации «Боевое братство» доставил военным очередную партию помощи. В нее вошли предметы и вещи, которые больше всего необходимы на передовой.
Доставили волонтеры и автобаню — их изготавливают волонтеры «Боевого братства». «Баню на колесах» создается на базе автомобиля «МАЗ». Она очень востребована среди военнослужащих: нынешняя стала уже четвертой по счету, доставленной из района.
«Спасибо всем, кто объединился ради помощи нашим ребятам. Гордимся нашими парнями, которые защищают нашу Родину, и очень за них переживаем. Ждем вас с победой!» — написал глава района.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Российские власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения ее целей.
Видео: соцсети Сергея Димитриева.
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