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Происшествия 26 мая 2023 14:41

Глава Кубани заявил, что причиной взрывов в Краснодаре стало падение беспилотников

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Причиной происшествия в краевом центре Краснодара стало падение двух беспилотников, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в телеграм-канале.

«Есть повреждения зданий, но жизнеобеспечивающая инфраструктура не пострадала. А главное - обошлось без жертв», – указано в сообщении.

Губернатор поблагодарил работников спецслужб за оперативные и профессиональные действия.

В настоящее время на месте продолжаются следственные мероприятия.

#Краснодарский край
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