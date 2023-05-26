Глава Кубани заявил, что причиной взрывов в Краснодаре стало падение беспилотников

Причиной происшествия в краевом центре Краснодара стало падение двух беспилотников, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в телеграм-канале.

«Есть повреждения зданий, но жизнеобеспечивающая инфраструктура не пострадала. А главное - обошлось без жертв», – указано в сообщении.

Губернатор поблагодарил работников спецслужб за оперативные и профессиональные действия.

В настоящее время на месте продолжаются следственные мероприятия.