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Глава Кубани заявил, что причиной взрывов в Краснодаре стало падение беспилотников
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Причиной происшествия в краевом центре Краснодара стало падение двух беспилотников, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в телеграм-канале.
«Есть повреждения зданий, но жизнеобеспечивающая инфраструктура не пострадала. А главное - обошлось без жертв», – указано в сообщении.
Губернатор поблагодарил работников спецслужб за оперативные и профессиональные действия.
В настоящее время на месте продолжаются следственные мероприятия.
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