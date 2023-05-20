Глава крымского парламента: передача полуострова Украине не была юридически оформлена

Незаконной назвал передачу Крыма в 1954 году Украине глава регионального парламента Владимир Константинов. По его словам, юридически этот процесс не был оформлен, из-за чего Крым никогда не выходил из состава России, «границы которой не менялись в 1954 году, а значит и в 2014».

Константинов пояснил, что Верховные Советы республик не принимали решения о передаче территорий, а после самой процедуры границы союзных республик не были обсуждены и обозначены. Кроме того, референдумы, которые подразумевались Конституцией СССР, не проводились.

«То есть процесс нашего приема — передачи не только был грубым игнорированием политической воли крымчан, он не был юридически оформлен», – цитирует его РИА Новости.

Константинов подчеркнул, что нарушения «настолько грубы и вопиющи», что на полуострове до сих пор «задаются вопросом, как такое могло произойти», а также добавил, что подготовка обоснований для отмены этого решения займет немного времени.

«Это не какие-то сложные казуистические юридические нормы, которые нужно доказывать», – пояснил он.

Напомним, в марте 2014 года по результатам референдума, прошедшего после государственного переворота на Украине, Крым вошел в состав России.