news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Глава Крыма сообщил о повреждении железнодорожного полотна в районе Феодосии
Скопировать ссылку
news_top_970_100
В районе Феодосии повреждено железнодорожное полотно, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в телеграм-канале.
«Пострадавших нет. На месте работают профильные службы. Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», – указано в сообщении.
Отмечается, что в течение двух часов движение поездов будет восстановлено.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2