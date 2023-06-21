Глава Крыма сообщил о повреждении железнодорожного полотна в районе Феодосии

В районе Феодосии повреждено железнодорожное полотно, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в телеграм-канале.

«Пострадавших нет. На месте работают профильные службы. Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», – указано в сообщении.

Отмечается, что в течение двух часов движение поездов будет восстановлено.