Глава Крыма сообщил о попытке атаки беспилотников

Глава Крыма заявил о попытке атаки беспилотников в Красногвардейском районе. Информация об этом появилась в телеграм-канале Сергея Аксенова.

«Противником совершена попытка налета с использованием БПЛА по инфраструктурным объектам Красногвардейского района Республики Крым», – указано в сообщении.

Отмечается, что сотрудники МЧС находятся на месте для ликвидации возможных последствий. Работают все профильные службы.