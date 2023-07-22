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Глава Крыма сообщил о попытке атаки беспилотников
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Глава Крыма заявил о попытке атаки беспилотников в Красногвардейском районе. Информация об этом появилась в телеграм-канале Сергея Аксенова.
«Противником совершена попытка налета с использованием БПЛА по инфраструктурным объектам Красногвардейского района Республики Крым», – указано в сообщении.
Отмечается, что сотрудники МЧС находятся на месте для ликвидации возможных последствий. Работают все профильные службы.
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