Глава Крыма: Сообщения о минировании школ республики поступали из-за границы

Сообщения о минировании нескольких школ в Севастополе, Симферополе и Керчи поступают в учебные заведения региона, сообщает Интерфакс со ссылкой на главу Крыма Сергея Аксенова.

По распоряжению Аксенова от занятий освобождены ученики, а коллективы школ отпустили с работы.

На данный момент в школах не обнаружено ничего, что могло бы угрожать жизни учеников.

Сергей Аксенов отметил, что сообщения о минировании приходят из-за границы.