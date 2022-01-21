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Происшествия
21 января 2022  12:53
Полина Шевчук

Глава Крыма: Сообщения о минировании школ республики поступали из-за границы

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Сообщения о минировании нескольких школ в Севастополе, Симферополе и Керчи поступают в учебные заведения региона, сообщает Интерфакс со ссылкой на главу Крыма Сергея Аксенова.

По распоряжению Аксенова от занятий освобождены ученики, а коллективы школ отпустили с работы.

На данный момент в школах не обнаружено ничего, что могло бы угрожать жизни учеников.

Сергей Аксенов отметил, что сообщения о минировании приходят из-за границы.

 

 

#минирование школы #ложное минирование
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