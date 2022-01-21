Глава Крыма: Сообщения о минировании школ республики поступали из-за границы
Сообщения о минировании нескольких школ в Севастополе, Симферополе и Керчи поступают в учебные заведения региона, сообщает Интерфакс со ссылкой на главу Крыма Сергея Аксенова.
По распоряжению Аксенова от занятий освобождены ученики, а коллективы школ отпустили с работы.
На данный момент в школах не обнаружено ничего, что могло бы угрожать жизни учеников.
Сергей Аксенов отметил, что сообщения о минировании приходят из-за границы.