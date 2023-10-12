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Руc Тат
Политика 12 октября 2023 15:28

Глава Крыма поблагодарил Минниханова и жителей Татарстана за всестороннюю помощь

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Глава Крыма поблагодарил Минниханова и жителей Татарстана за всестороннюю помощь
Фото: телеграм-канал Сергея Аксенова

Заместитель Премьер-министр Татарстана — председатель Нацсовета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев посетил с рабочим визитом Крым. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Татарстан — один из важных партнеров Крыма во многих сферах. Республика стала одним из первых регионов, с которым Крым заключил соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве», — отметил руководитель региона.

Он также поблагодарил Раиса Рустама Минниханова, а также правительство и жителей РТ за всестороннюю помощь.

Стороны обсудили социально-экономическое и культурное сотрудничество между республиками.

#Крым
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