Глава Крыма поблагодарил Минниханова и жителей Татарстана за всестороннюю помощь

Фото: телеграм-канал Сергея Аксенова

Заместитель Премьер-министр Татарстана — председатель Нацсовета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев посетил с рабочим визитом Крым. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Татарстан — один из важных партнеров Крыма во многих сферах. Республика стала одним из первых регионов, с которым Крым заключил соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве», — отметил руководитель региона.

Он также поблагодарил Раиса Рустама Минниханова, а также правительство и жителей РТ за всестороннюю помощь.

Стороны обсудили социально-экономическое и культурное сотрудничество между республиками.