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Глава Крыма поблагодарил Минниханова и жителей Татарстана за всестороннюю помощь
Заместитель Премьер-министр Татарстана — председатель Нацсовета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев посетил с рабочим визитом Крым. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.
«Татарстан — один из важных партнеров Крыма во многих сферах. Республика стала одним из первых регионов, с которым Крым заключил соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве», — отметил руководитель региона.
Он также поблагодарил Раиса Рустама Минниханова, а также правительство и жителей РТ за всестороннюю помощь.
Стороны обсудили социально-экономическое и культурное сотрудничество между республиками.
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