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Ру Тат
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Общество
27 декабря 2021  14:08

Глава Крыма планирует подать в суд на Зеленского за неуплату коммунальных услуг

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Власти Крыма планируют подать в суд на Президента Украины Владимира Зеленского. Как рассказал глава региона Сергей Аксенов, Зеленский, владеющий квартирой в Ливадии, уже долгое время не оплачивает коммунальные услуги.

Губернатор пояснил, что несколько месяцев назад украинский лидер перестал оплачивать коммунальные счета, хотя раньше «стабильно вносил по 6 тыс. рублей в месяц».

На вопрос о том, какие меры будут приниматься, Аксенов заявил о намерении подать в суд.

«Судиться. Выйду с иском. Меня же они хотят арестовать за что-то. Вот и мы задержим его как должника в случае прибытия в Крым», – приводит его слова ТАСС.

 

#владимир зеленский #Крым #коммунальные долги
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