Аксенов объяснил причины закрытия Крымского моста

Движение по Крымскому мосту приостановлено из-за проводимых в районе учений. Он будет вновь открыт через несколько часов. Об этом губернатор Крыма Сергей Аксенов сообщил в своем Telegram-канале.

«Убедительно прошу всех доверять только проверенным источникам информации», – добавил он.

Напомним, движение по мосту открылось 5 декабря, в тот же день обновленную трассу оценил Президент России Владимир Путин, проехавший по ней на автомобиле. Масштабный ремонт конструкции потребовался после подрыва моста, в котором Россия обвинила украинские спецслужбы – утром 8 октября там взорвалась фура, начиненная взрывчаткой.