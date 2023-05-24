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Аксенов объяснил причины закрытия Крымского моста
Движение по Крымскому мосту приостановлено из-за проводимых в районе учений. Он будет вновь открыт через несколько часов. Об этом губернатор Крыма Сергей Аксенов сообщил в своем Telegram-канале.
«Убедительно прошу всех доверять только проверенным источникам информации», – добавил он.
Напомним, движение по мосту открылось 5 декабря, в тот же день обновленную трассу оценил Президент России Владимир Путин, проехавший по ней на автомобиле. Масштабный ремонт конструкции потребовался после подрыва моста, в котором Россия обвинила украинские спецслужбы – утром 8 октября там взорвалась фура, начиненная взрывчаткой.
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