Глава Крыма Аксенов опроверг сообщения об эвакуации людей из Армянска

Появившаяся в Сети информация об эвакуации жителей Армянска из города не соответствует действительности. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

«По поводу разгоняемых в соцсетях и Telegram-каналах слухах о якобы эвакуации из Армянска. Это фейки. Никакой эвакуации нет», — подчеркнул руководитель региона.

Вместе с тем Аксенов заметил, что «принимаются все меры, необходимые для обеспечения безопасности нашего полуострова». Кроме того, он обратился ко всем с просьбой «ориентироваться только на проверенные источники информации».

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков в Telegram-канале назвал сообщения об эвакуации из Армянска «новым украинским вбросом».

«Подошли творчески — публикуют кругляши от псевдороссийских солдат», — добавил чиновник (информация об эвакуации мирных жителей появилась в канале, администратор которого позиционирует себя как российский военнослужащий — прим. Т-и).

Город Армянск находится менее чем в 10 километрах от границы Крыма с Херсонской областью.