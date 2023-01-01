Глава Красного Креста намерена посетить Россию

Президент Международного комитета Красного Креста Мирьяна Сполярич Эггер намерена побывать в России с рабочей поездкой. Об этом пишет ТАСС.

«Я поеду в Москву <...> Важно, чтобы мы разговаривали с Россией на всех уровнях», — сказала она в интервью газете Neue Zürcher Zeitung, уточнив, что сроки визита еще не определены.

Руководитель гуманитарной организации сказала, что, в частности, речь идет о контактах на места для того, чтобы они имели «возможность получить гарантии безопасности на месте, чтобы направлять представителей для посещения заключенных».