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Общество
1 января 2023  21:45

Глава Красного Креста намерена посетить Россию

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Президент Международного комитета Красного Креста Мирьяна Сполярич Эггер намерена побывать в России с рабочей поездкой. Об этом пишет ТАСС. 

«Я поеду в Москву <...> Важно, чтобы мы разговаривали с Россией на всех уровнях», — сказала она в интервью газете Neue Zürcher Zeitung, уточнив, что сроки визита еще не определены. 

Руководитель гуманитарной организации сказала, что, в частности, речь идет о контактах на места для того, чтобы они имели «возможность получить гарантии безопасности на месте, чтобы направлять представителей для посещения заключенных».

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