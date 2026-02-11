news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 11 февраля 2026 15:02

Глава Краснодарского края: В результате ЧП в Анапе погиб охранник техникума

Читайте нас в
Телеграм

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате ЧП в Анапском индустриальном техникуме погиб охранник учебного заведения. Он первым попытался остановить нападавшего и успел вызвать полицию. Глава региона выразил соболезнования его родным и близким.

«По ситуации в Анапе постоянно получаю оперативную информацию. На данный момент есть один погибший, охранник, который первый принял на себя удар, он оперативно среагировал и вызвал правоохранительные органы. Не дал дальше зайти нападавшему в техникум. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшего», – написал он в Telegram-канале.

По информации РИА Новости, студент открыл стрельбу в холле техникума. Пострадали как минимум два человека. Информация о количестве пострадавших уточняется. Стрелявший задержан.

Кондратьев назвал случившееся «чудовищным преступлением» и поблагодарил силовые структуры и Росгвардию за оперативную работу.

#Краснодарский край #стрельба #погибшие
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Казани объявлена угроза атаки БПЛА, аэропорты столицы РТ и Нижнекамска закрыты

В Казани объявлена угроза атаки БПЛА, аэропорты столицы РТ и Нижнекамска закрыты

11 февраля 2026
«2026-й простым не будет»: Минниханов о проблемах и ключевых задачах экономики Татарстана

«2026-й простым не будет»: Минниханов о проблемах и ключевых задачах экономики Татарстана

10 февраля 2026