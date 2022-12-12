Глава Конституционного суда Зорькин подарил Путину «кирпич»

Сегодня, в День Конституции, Президент России Владимир Путин встретился с председателем Конституционного Суда Валерием Зорькиным. На встрече Зорькин подарил главе государства «кирпич» – так называют сборник постановлений.

«К 12-му числу Конституционный Суд изготавливает „кирпич“. Но это не все наши решения, потому что вы сами сказали, сколько, назвали, — сказал он, протягивая сборник Президенту. — Но дело в том, что здесь собраны наиболее значимые решения, которые как раз и определяют судьбу законов. Или они их признают неконституционными, или дают такое толкование, которое направляет практику. Там подписи всех наших судей». Слова Зорькина приводит пресс-служба Кремля.

«Я вижу», – ответил Путин и попросил передать сотрудникам КС привет и слова благодарности.

Напомним, сегодня в России отмечается День конституции. С этим праздником жителей Татарстана сегодня поздравил Президент республики Рустам Минниханов.